Ktoś przypomniał sobie po 11 latach, że ma bitcoiny

Zawierający 50 bitcoinów cyfrowy portfel, który nie był używany od 2010 roku, nagle został aktywowany, donosi The Independent.

Właściciel portfela otwierał go ostatni raz w maju 2010 roku, czyli mniej niż rok po tym jak ostatni raz komunikował się ze światem Satoshi Nakamoto, tajemniczy twórca bitcoina. Tzw. śpiący wieloryb ignorował przez lata wzrosty i spadki kursu kryptowaluty. Kiedy ostatni raz otwierał portfel, bitcoin był wyceniany na mniej niż 4 USD. Obecnie wartość znajdującej się w nim kryptowaluty to ponad 3 mln USD.

fot. Bloomberg

The Independent przypomina, że to nie pierwszy „śpiący wieloryb”, który przebudził się w tym roku. W ubiegłym miesiącu aktywowano po prawie 9 latach portfel zawierający 616 bitcoinów. Największy „uśpiony” portfel z kryptowalutą zawiera prawie 80 tys. bitcoinow, które są warte obecnie ok. 5 mld USD, a łączna wartość bitcoinów znajdujących się w portfelach nie otwieranych od prawie 9 lat przekracza 20 mld USD, pisze The Independent powołując się na BitInfoCharts.