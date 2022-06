Kupione przez Salwador bitcoiny warte połowę mniej

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

We wtorek wartość kupionych przez Salwador za ponad 100 mln USD bitcoinów spadała o połowę, informuje Reuters.

Salwador to pierwszy kraj na świecie, który uznał bitcoina za legalny środek płatniczy. Wielkim zwolennikiem kryptowaluty i rzecznikiem jej stosowania w kraju jest prezydent Nayib Bukele. Przy kolejnych spadkach wartości bitcoina ogłaszał transakcje jego kupna. Oficjalnie było ich 10 za łącznie ponad 100 mln USD. Ostatnia głęboka przecena kryptowalut spowodowała, że wartość nabytych przez Salwador bitcoinów spadła we wtorek do 51 mln USD. W jednej z transakcji pod koniec października ubiegłego roku Salwador kupił 420 bitcoinów po ponad 59 tys. USD za każdego. Zapłacił wówczas prawie 25 mln USD. Obecnie wartość tej inwestycji spadła do 9,5 mln USD, zwraca uwagę Reuters.