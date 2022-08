Kurs dolara osiąga najwyższy poziom od miesiąca

Indeks dolara wzrósł o 0,121 proc. dochodząc do pułapu 107,620, po wcześniejszym osiągnięciu poziomu 107,68, najwyższego od 18 lipca. Wskaźnik jest na dobrej drodze do wzrostu o 1,89 proc. w tym tygodniu, co byłoby najlepszym tygodniowym wynikiem od 12 czerwca.

Dolar umocnił się do poziomu 136,38 JPY po raz pierwszy od 28 lipca, podczas gdy euro spadło do pułapu 1,00735 USD, najsilniej od 15 lipca. Funt szterling osłabił się do poziomu 1,1905 USD, najmocniej od 21 lipca.

Prezes Fed, James Bullard, przekazał, że skłania się do poparcia trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych we wrześniu.