Kurs miedzi blisko kilkuletniego szczytu

W poniedziałek cena miedzi zbliżyła się do 27-miesięcznego maksimum, informuje Reuters.

Miedź drożeje w związku z doniesieniami o rosnącym popycie na metal w Chinach, a także rosnącym ryzyku strajku w kopalni miedzi Escondida w Chile.

Cena miedzi z benchmarkowego trzymiesięcznego kontraktu dochodziła w poniedziałek na giełdzie metali w Londynie do 6785,25 USD za tonę. 21 września kurs miedzi doszedł do 6877,50 USD i był wówczas aż o 57 proc. powyżej minimum z marca tego roku. W poniedziałek wieczorem kurs miedzi spadał o 0,55 proc. do 6735,75 USD.

Kieran Clancy, analityk Capital Economics ostrzega, że chiński popyt jest już uwzględniony w cenach, a nowa fala zakażeń koronawirusem może negatywnie wpłynąć na popyt na metal.