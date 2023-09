Nieudany debiut producenta gier

Kurs Demolish Games, którego akcje zostały w środę wprowadzone do obrotu na NewConnect, w piątek spadł o 80 proc.

W środę 6 września na rynku NewConnect zadebiutował Demolish Games, producent gier komputerowych. Od dnia wprowadzenia do obrotu notowania były jednak równoważone. Dopiero w piątek po południu giełda zdecydowała się na dopuszczenie do transakcji. Popyt z podażą spotkał się przy 4 zł, co przy kursie odniesienia na poziomie 20 zł oznaczało 80-procentowy spadek. Licząc według kursu odniesienia, spółka wyceniana była na 46 mln zł. Przy kursie z piątkowego otwarcia kapitalizacja to 9,2 mln zł.

Spółka Demolish Games została założona w połowie 2020 r., a 38,26 proc. akcji kontroluje również notowany na giełdzie Ultimate Games. Jej działalność koncentruje się na produkcji gier własnych (dotychczas samodzielnie żadnej nie wydała) oraz finansowaniu i wydawaniu gier tworzonych przez zespoły zewnętrzne. Z dokumentu informacyjnego można się dowiedzieć, że głównym aktywem jest seria „Demolish & Build”, w której gracz wciela się w rolę właściciela firmy budowlanej. Prawa do wszystkich komponentów Demolish Games kupił od Ultimate Games w 2020 r. Spółka ma także pełnić rolę wydawcy gier z serii „Demolish & Build” oraz „Car Demolition Clicker” w wersji na PC.

Obecnie w produkcji znajduje się trzecia część gry „Demolish & Build”, której budżet sięga ok.1,5 mln zł. Premierę zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 r.

Po dwóch kwartałach 2023 r. giełdowy debiutant miał 0,3 mln zł przychodów i 8 tys. zł straty netto.

„W związku z faktem, iż przychody generowane ze sprzedaży posiadanych gier są niskie i nie pokrywają kosztów działalności emitenta, istnieje ryzyko, iż emitent napotka problemy płynnościowe w kolejnych okresach” – napisano w dokumencie informacyjnym.

Na koniec czerwca spółka dysponowała blisko 1,3 mln zł gotówki.