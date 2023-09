Pomyłka Bloobera ruszyła kursem spółki growej

Niefortunna zmiana jednej litery w komunikacie Bloober Team wywindowała notowania Draw Distance.

Nawet ponad 19 proc. rosły w piątek rano na NewConnnect notowania Draw Distance. Około godz. 9.15 kurs dochodził do 1,17 zł, podczas gdy w czwartek zamknął się na poziomie 0,98 zł. Impulsem do zwyżki notowań najpewniej był poranny komunikat Bloober Team. Tuż przed sesją notowana na NewConnect spółka poinformowała, że podpisała umowę produkcyjno-wydawniczą z Meta Platforms Technologies na wsparcie nowego projektu w technologii VR pod nazwą kodową M, którego data wydania planowana jest na platformie Oculus Quest w 2025 r.

W lutym Bloober Team informował, że połączył siły z Draw Distance podczas produkcji gry zapowiedzianej jako Projekt M. Inwestorzy szybko połączyli te fakty, co znalazło odzwierciedlenie w kursie Draw Distance. Co uważniejsi z nich zwrócili jednak uwagę, że Draw Distance, w którym Bloober kontroluje blisko 35 proc. głosów, nie ma kompetencji w grach VR.

Sprawa wyjaśniła się blisko kwadrans po godz. 10.

„(…) Nastąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu błędnej nazwy kodowej projektu, którą jest Projekt I, a nie, jak błędnie wskazano, Projekt M” – czytamy w komunikacie Bloober Team.

Ta informacja wyhamowała skalę wzrostu na akcjach Draw Distance. Po godz. 11.40 kurs rósł o 6 proc., a po godz. 15 zszedł na niewielki minus.

Projekt I to gra, która ma zostać wyprodukowana przez Bloober Team we współpracy ze spółką Played With Fire. Produkcja zostanie finansowo wsparta przez Metę i wydana przez nią na platformie Oculus Quest.

– Pracujemy wspólnie z naszym nowym partnerem nad niezwykle ciekawym IP i nie możemy się doczekać pierwszej prezentacji. Co ważne, nie jest to port żadnego naszego brandu, tylko zupełnie nowe przedsięwzięcie. Zdecydowanie największe w historii naszej przygody z wirtualną rzeczywistością – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Played With Fire to spółka specjalizującej się w grach VR, której większościowy pakiet Bloober Team nabył na początku sierpnia. Wg informacji PB udziały w spółce zostały kupione od estońskiego funduszu OÜ Blite Found, za którym stoi Marlena Babieno – małżonka prezesa Bloober Team. Spółka odmawia podania informacji na temat szczegółów transakcji.