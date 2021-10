Polimex Mostostal i PFR TFI wyraziły chęć dokapitalizowania Rafako. W procesie pomoże spółka Tauronu, by naprawić blok w Jaworznie zgodnie z harmonogramem.

Notowania Rafako rosną podczas środowej sesji o 40 proc. do ok. 1,4 zł. To efekt zawarcia listu intencyjnego w sprawie dokapitalizowania spółki przez Polimex Mostostal i fundusz z grupy PFR TFI. W proces zaangażowała się też spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron.