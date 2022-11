Kurs rubla zyskuje względem dolara po ponownym otwarciu rosyjskiego rynku po długim weekendzie

Sergei Bobylev / TASS / Forum

Kurs rubla był o 0,9 proc. mocniejszy w stosunku do dolara przy 61,53 i zyskał 0,1 proc., osiągając poziom 60,95 wobec euro. W stosunku do juana stracił 0,6 proc., dochodząc do poziomu 8,45.

Lepsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu w USA pokazały, że kurs dolara spadł w piątek, kiedy rynek rosyjski został zamknięty.