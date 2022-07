Kwartalna sprzedaż Sainsbury’s spadła o 4 proc.

Sprzedaż artykułów spożywczych spadła o 2,4 proc. w ciągu 16 tygodni do 25 czerwca, podczas gdy sprzedaż towarów ogólnych poszła w dół o 11,2 proc..

Sainsbury's, druga co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii po Tesco, przekazała, że nadal spodziewa się, że jej podstawowy zysk przed opodatkowaniem w tym roku wyniesie od 630 mln do 690 mln GBP (836 mln USD).

Firma poinformowała również, że jej dyrektor finansowy Kevin O'Byrne przejdzie na emeryturę w marcu 2023 r., a jego następcą zostanie dyrektor ds. finansów komercyjnych i detalicznych Blathnaid Bergin.