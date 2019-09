Kwieciński: mamy 500 plus dla małych firm

W Pakiecie dla Przedsiębiorców mamy 500 plus dla małych firm - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, komentując deklaracje PiS przedstawione podczas sobotniej konwencji partii w Katowicach.

Minister powiedział, że przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody do 10 tys. zł miesięcznie dostaną ulgę podobną do 500 plus na dzieci. Wskazał, że będzie do istotne odciążenie dla mikrofirm, które dziś płacą na ZUS ok. 1300 zł miesięcznie.



"Ta nowa ulga w wysokości 500 zł będzie stanowiła prawie 40 proc. obecnej składki" - powiedział Kwieciński. Dodał, że to są pieniądze, które zostaną w kieszeni przedsiębiorcy, i które "będzie mógł on przeznaczyć na inwestycje".



Minister mówił, że dla przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki prawa handlowego, korzystnym rozwiązaniem będzie kolejny punkt nowego pakietu, czyli zwiększenie limitu uprawniającego do korzystania z 9-proc. CIT. Przypomniał, że obecnie wynosi on 1,2 mln euro, a "jeśli wygramy, to zostanie on podniesiony do 2 mln euro".



Szef resortu finansów zwrócił też uwagę, że kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmniejsza stawkę podatku PIT z 18 do 17 proc. "To ma znaczenie dla wszystkich obywateli, ale dotyczy również przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność" - zaznaczył.