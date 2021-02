Los przedsiębiorców zależy od medyków

Jednym z najważniejszych organów decyzyjnych stała się Rada Medyczna ds. COVID-19, organ pomocniczy premiera utworzony 6 listopada 2020 r. zarządzeniem nr 205.

Prawnie umocowana jest nisko, wszak wewnętrzne zarządzenie to nie powszechnie obowiązujące rozporządzenie. Ale dla tzw. dobrej zmiany omijanie konstytucyjnego porządku prawnego RP to niemal doktryna. Np. 34-stronicowy „Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19” przyjęty został 15 grudnia 2020 r. przez Radę Ministrów jedynie uchwałą nr 187/2020, która jako akt wewnętrzny nie została opublikowana – może dla ukrycia, że… nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej!

Przypremierowska rada jest wszechmocna m.in. przy decydowaniu o losach całych branż gospodarki. To jej rekomendacje przepisywane są do kolejnych restrykcyjnych rozporządzeń. Największym nieszczęściem sterowania działalnością gospodarczą przez subiektywnie oceniających sytuację medyków są nielogiczności i niedorzeczności zakazów. Po uruchomieniu muzeów na mojej „liście przebojów” rządowych bezmyślności na czoło wysunęła się możliwość korzystania z wyciągów na stokach, ale… tylko bez nart czy desek.

Epidemiczny kryzys obnażył fasadowość RDS, której największym dorobkiem są powołania/odwołania członków pod prezydenckim żyrandolem. Fot. Igor Smirnow / KPRP

Wobec potęgi przybudówki medycznej do zera sprowadzona została ustawowa Rada Dialogu Społecznego (RDS). W tym kontekście ciekawostką jest zaplanowane na środę spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Jarosława Gowina z organizacjami biznesowymi. Ale nie z reprezentacją pracodawców we wspomnianej RDS, lecz z oddolną Radą Przedsiębiorczości. Spośród jej członków piątka należy do biznesowej szóstki w ustawowej RDS (sam siebie eliminuje ze wspólnego frontu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), cztery organizacje są spoza RDS. Formuła spotkania nie przewiduje udziału strony związkowej. Prezydentowi przedstawione zostaną konkretne propozycje rozwiązań dla firm w przezwyciężaniu zapaści. Ich ewentualne wdrożenie zależy jednak od opinii przypremierowskich medyków...