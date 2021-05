Ludowy Bank Chin podnosi wskaźnik rezerw obowiązkowych

Od 15 czerwca obowiązywać ma wyższa stawka rezerw obowiązkowych, jaką będą musiały wykazywać się chińskie instytucje finansowe, donosi Reuters.

Wskaźnik, który ustala Ludowy Bank Chin wzroście z obecnych 5 do 7 proc. Zdaniem banku centralnego poprawi to zarządzanie płynnością walutową w instytucjach finansowych. Ostatni raz do podwyżki tego wskaźnika doszło w 2007 r. z poziomu 3 proc.

Wyższa stawka oznaczać będzie wyższy koszt przechowywania walut obcych przez banki oraz umocnienie – w najbliższej perspektywie – chińskiego juana. To drugie należy wiązać z oczekiwaniami na zmniejszenie przez banki stanu posiadania m.in. dolara amerykańskiego.

Szacuje się, że chińskie banki mają około 1 bln USD depozytów w walutach obcych.