MAEA: zdamy raport z działań Iranu ws. wzbogacania uranu

Inspektorzy z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przebywający w Iranie sprawdzą czy państwo to zaczęło wzbogacać uran powyżej poziomu przewidzianego przez układ nuklearny i zdadzą raport w tej sprawie - oświadczył w niedzielę rzecznik tej organizacji.

"Jesteśmy świadomi oświadczenie Iranu w związku z jego poziomem wzbogacania uranu" - przekazał rzecznik MAEA. "Inspektorzy MAEA w Iranie zdadzą raport do siedziby tak szybko jak zweryfikują zapowiadany rozwój" - dodał.



Wcześniej w niedzielę, to że Iran rozpoczyna wzbogacanie uranu powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym ogłosił rzecznik rządu w Teheranie Ali Rabiei.



Wiceszef MSZ Iranu Abbas Arakczi tłumaczył, iż jego kraj podjął takie działania ponieważ pozostali członkowie umowy nie pomogli Teheranowi w sprzedaży ropy. Ostrzegł, że jeśli taka sytuacja się utrzyma, to co 60 dni Iran będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania wynikające z tego porozumienia.



W poniedziałek szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif poinformował, że irańskie zapasy nisko wzbogaconego uranu przekroczyły limit 300 kg ustalony w porozumieniu światowych mocarstw (USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego.



Tego samego dnia MAEA potwierdziła tę informację, a w środę prezydent Iranu Hasan Rowhani ogłosił, że od niedzieli, 7 lipca, jego kraj będzie zwiększał wzbogacanie uranu do takiego poziomu, jaki będzie mu potrzebny.



Prezydent Donald Trump wycofał USA w 2018 roku z paktu nuklearnego z Iranem, jednak pozostałe mocarstwa, które sygnowały te umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to bardzo trudne, bo Waszyngton nałożył sankcje na Iran i grozi takimi retorsjami wszystkim krajom i podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować.