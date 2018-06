Magnes kadrowy coraz bardziej międzynarodowy

Chyba nikogo, kto prowadzi dziś działalność biznesową, nie trzeba przekonywać do tego, że rynek pracy i zagadnienia związane z pozyskiwaniem pracowników znalazły się w centrum uwagi.

Chyba nikogo, kto prowadzi dziś działalność biznesową, nie trzeba przekonywać do tego, że rynek pracy i zagadnienia związane z pozyskiwaniem pracowników znalazły się w centrum uwagi. Liczne badania i analizy makroekonomiczne pokazują, że wiodącymi barierami dla poszczególnych firm, a także całych sektorów, są dziś rosnące koszty zatrudnienia oraz nasilające się deficyty kadrowe. Przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym i dobrej koniunkturze firmy masowo tworzą nowe miejsca pracy. Tylko w pierwsze trzy miesiące tego roku powstało ich ponad ćwierć miliona! Jednocześnie zderzają się z historycznie niskimi poziomami bezrobocia. Co znamienne, obecnie nic tak szybko nie rośnie na rynku, jak pula nieobsadzonych miejsc pracy. Obecnie jest ich ponad 150 tysięcy, co jest wynikiem o niemal jedną trzecią wyższym niż rok wcześniej. A wszystko to dzieje się w warunkach masowego napływu pracowników z zagranicy, którzy wypełniają setki tysięcy wakatów.

W takich, dla wielu niełatwych, okolicznościach wchodzimy w nową, już trzecią edycję projektu Siła Przyciągania. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w Polsce nie brakuje dobrych pracodawców, którzy radzą sobie z trendami rynkowymi. Co ważne, nie dbają tylko o własny wizerunek i przyciąganie nowych kandydatów, ale przede wszystkim nakierowują swoje działania na własne kadry. W minionych edycjach poznaliśmy zarówno innowacyjne narzędzia, jak i skuteczne metody walki z rotacją czy odpowiednim wdrożeniem pracowników w działalność firmy. Nagradzaliśmy firmy odpowiednio komunikujące się z młodym pokoleniem i udało nam się wyszczególnić Master Championa, a więc firmę wyróżniającą się w pięciu kategoriach i włączającą umiejętnie w swoją strategię biznesową działania z szeroko rozumianego obszaru Employer Brandingu. Cognifide, bo o tej firmie mówię, to prawdziwy ambasador nowego rynku pracy, a więc przedsiębiorstwo, które może stanowić wzór do naśladowania. Od dwóch lat obserwujemy ich aktywność i jest ona dowodem na strategiczne podejście do polityki HR. A co jeszcze istotniejsze — spójność i konsekwencja podejmowanych działań przekładają się również na ich biznes.

W tym roku również liczymy na ciekawe zgłoszenia i inspirujące rozwiązania. W obecnej edycji pojawia się nowa kategoria, związana z zatrudnianiem cudzoziemców w firmach działających w Polsce. Chcąc podążać za trendami rynkowymi zwracamy uwagę na coraz powszechniejszą różnorodność kadrową w Polsce. Jest ona związana z bardzo licznym napływem pracowników zza wschodniej granicy, ale nie tylko, bowiem w wielu przedsiębiorstwach pojawiają się również pracownicy z innych krajów Unii Europejskiej czy jeszcze dalszych kierunków. Przy tak dużej różnorodności kluczowa wydaje się integracja zespołów, ale równie istotne są wszystkie mechanizmy wdrożeniowe czy podstawowe zasady komunikacji. Dla pracodawców to coraz powszechniejsze wyzwania, ale jestem przekonany, że i w tym kontekście nie zabraknie przykładów do naśladowania.