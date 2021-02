Maleje wrażliwość gospodarki na restrykcje

Utrzymujące się restrykcje anty-epidemiczne są w tym momencie głównym zagrożeniem ekonomicznym dla firm. Widać jednak, że wrażliwość gospodarek europejskich na te restrykcje maleje. Jest to dobra informacja, sugerująca, że następuje powolna adaptacja przedsiębiorstw i konsumentów do funkcjonowania w warunkach podwyższonej niepewności. W dzisiejszej analizie pokazujemy jak obecnie kształtuje się poziom restrykcji we wszystkich krajach UE i jak to wpływa na PKB.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.: