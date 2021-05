Mało znany ETF urósł o 1700 proc. dzięki prawom do emisji

W zaledwie pięć miesięcy aktywa KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) wzrosły o ponad 1700 proc. dzięki szybko drożejącym prawom do emisji dwutlenku węgla.

KRBN inwestuje w prawa do emisji na całym świecie. Od początku roku jego aktywa sięgnęły 311 mln USD, a akcje zdrożały o ponad 40 proc., czyli prawie czterokrotnie mocniej niż S&P500. To głównie zasługa wzrostu aż o 70 proc. cen praw do emisji w Unii Europejskiej od początku tego roku w związku z oczekiwaniem przyjęcia ambitniejszych celów ochrony środowiska. W środę cena praw do emisji w Unii Europejskiej osiągnęła rekordowy kurs 55,46 EUR za tonę. Poza tym administracja Joe Bidena deklaruje uczynienie z USA lidera walki o ochronę klimatu.