Mapa GPW: Lokum, Cyfrowy Polsat, Brand24, Grupa Azoty i Atende w centrum uwagi

Na początku sesji w środę wyróżniali się m.in. deweloperzy i Cyfrowy Polsat.

W górę idzie kurs Lokum Dewelopera, który przed sesją przedstawił wyniki za II kwartał. Firma miała w tym okresie 15,1 mln zł zysku netto - o 50 proc. więcej od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP.

Dobrą passę mają także inni deweloperzy - kursy Domu Development i Develii są na rocznym szczycie.

O 3,3 proc. drożeją akcje Cyfrowego Polsatu. Kurs znów próbuje odbić po tym, jak zeszłotygodniowy rajd po obniżce stóp procentowych przez RPP (jest korzystna dla zadłużonej spółki) został zatrzymany i skorygowany.

Wraz z Cyfrowym Polsatem drożeją akcje innego telekomu - Orange Polska.

Marsz w górę kontynuuje Brand24. Impulsem były wstępne wyniki z I półrocze - przychody wzrosły o 27 proc. do 13,1 mln zł, EBITDA o 54 proc. do 4 mln zł, a zysk operacyjny niemal podwoił się do 2,7 mln zł.

Po publikacji wyników za II kwartał drożeją akcje Atende.

Stopniowo w górę idzie kurs Grupy Azoty. Spółka poinformowała we wtorek, że zwiększa produkcję nawozów. Wskazano, że w sierpniu br. spółki grupy kapitałowej wyprodukowały - zgodnie z szacunkami - 251 tys. ton nawozów azotowych; dla porównania, w maju było to 140 tys. ton.