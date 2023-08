Polski rynek modowy jest bardzo różnorodny. Zwycięzcy – jak H&M, Reserved czy Zara – biorą dużo, ale nie wszystko, jest więc miejsce dla innych marek. Choć Diverse’a nie ma w czołówce, jest bardzo dobrą marką, która dobrze sobie radzi w obliczu silnej konkurencji. Można powiedzieć, że jest połowie drogi między niszowym a dużym graczem.

W szczytowym dla tej marki okresie, w drugiej połowie 2020 r., jej rozpoznawalność wspomagana sięgnęła w Polsce 65 proc. – to bardzo dobry wynik, porównywalny z... Amazonem. W długoterminowym ujęciu znajomość marki trzyma się na poziomie 59-61 proc. z krótkotrwałymi zwyżkami wynikającymi zapewne z działań promocyjnych, nastawionych na wzrost sprzedaży. Oznacza to, że Diverse ma potencjał rozwoju, ale czuje na karku oddech konkurentów i wymaga pracy nad trwałą poprawą rozpoznawalności. Musi także rozwinąć się w e-commerce, ponieważ moda to jedna z kategorii najczęściej wybieranych podczas zakupów internetowych.