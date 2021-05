MF opracuje zmiany w akcyzie wdrażające tzw. dyrektywę horyzontalną

Ministerstwo Finansów opracuje zmiany w akcyzie wdrażające m.in. tzw. dyrektywę horyzontalną oraz zmiany w "dyrektywie alkoholowej" - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Jak wyjaśniono na stronie KPRM, projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie o akcyzie w związku z koniecznością implementacji postanowień unijnych dyrektyw: tzw. dyrektywy horyzontalnej, zmiany "dyrektywy alkoholowej”, nowelizacji dyrektywy o VAT oraz akcyzowej w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii.

MF tłumaczy, że celem dyrektywy horyzontalnej jest umożliwienie swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych, a jednocześnie zagwarantowanie prawidłowego poboru podatku akcyzowego przez państwa członkowskie. Zmiany w ustawie obejmą szereg regulacji dotyczących m.in. definicji słownikowych, przedmiotu opodatkowania, podatników akcyzy, ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnień od akcyzy, obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą, kwestii związanych ze stosowaniem Systemu EMCS.

fot. Bloomberg

Zmiany związane z "dyrektywą alkoholową" - tłumaczy MF - przewidują dostosowanie polskich regulacji dotyczących pomiaru w stopniach Plato w piwie tak, aby składniki piwa, które zostały dodane po fermentacji, były również brane pod uwagę do celów pomiaru w stopniach Plato.

Zakłada się także aktualizację kodów CN wina musującego i innych musujących napojów fermentowanych; wprowadzenie systemu certyfikowania wielkości produkcji małych producentów wyrobów alkoholowych; doprecyzowanie warunków zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego skażonego całkowicie oraz częściowo, alkoholu etylowego zużywanego do produkcji lekarstw.

Poza tym przyszła zmiana ma wdrożyć przepisy o charakterze fakultatywnym dotyczące preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

W odniesieniu do trzeciej dyrektywy, związanej z ogólnymi zasadami dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii zakłada się wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla określonych wyrobów akcyzowych. Chodzi o wyroby wykorzystywane "przez siły zbrojne państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie na terytorium, którego podatek akcyzowy jest wymagalny do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony".

Zgodnie z informacją planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2021 r.