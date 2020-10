MF: w listopadzie oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na poziomie z października

W listopadzie oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostanie na poziomie z października - informuje MF. Wiceminister finansów Piotr Nowak przypomina, że dwa miesiące zostały do wykorzystania tegorocznego limitu zakupu obligacji w ramach konta IKE-Obligacje.

"Listopadowa oferta obligacji oszczędnościowych pozostaje bez zmian – oprocentowanie kształtuje się na poziomie od 0,50 proc. do 1,70 proc. w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty oraz 1,50 proc. i 2,00 proc. w przypadku instrumentów rodzinnych" - poinformował Nowak, cytowany w poniedziałkowym komunikacie MF.



"Osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę mogą skorzystać z zakupu obligacji w ramach konta IKE-obligacje. Na wykorzystanie tegorocznego limitu w wysokości 15 tys. 681 zł pozostały jeszcze dwa miesiące (...). Warto pamiętać o możliwości bezpiecznego i wygodnego zakupu obligacji przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu - dodał Nowak.



Indywidualne Konto Emerytalne to forma gromadzenia oszczędności na emeryturę. Konto IKE-Obligacje jest szczególnym rodzajem konta emerytalnego prowadzonego przez PKO BP, w ramach którego można nabywać obligacje skarbowe. Więcej informacji o koncie IKE-obligacje dostępne jest w serwisie obligacjeskarbowe.pl.



Jak podaje resort finansów w komunikacie, oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek.



6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio na poziomie 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.



"Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00 proc." - czytamy.



Natomiast oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.