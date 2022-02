Millennium patent na franka

W sprawach frankowych bank poszedł własną drogą. Na razie nieźle mu idzie. Ale w tym roku będzie miał bardziej pod górkę.

Do pierwszej połowy w rozgrywce negocjatorzy Millennium vs kancelarie frankowe góra jest bank. We wtorek podał on wyniki finansowe za IV kwartał 2021 r., w których najciekawszym wątkiem był problem frankowy. Millennium od kilku już lat próbuje go rozwiązać na własną rękę, nie oglądając się na KNF, która próbowała namówić sektor do przewalutowania hipotek według jednej sztancy. Millennium pokazało, że jest inne wyjście z piekła frankowych sporów i roszczeń niż ścieżka pobłogosławiona przez nadzór.