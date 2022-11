Indie twierdzą, że zakup rosyjskiej ropy jest korzystny dla kraju

fot. Bloomberg

Indie stały się największym klientem Rosji po Chinach, ponieważ rafinerie wyłapują zdyskontowaną rosyjską ropę, odrzuconą przez zachodnich nabywców z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.

Indie, trzeci co do wielkości importer ropy naftowej na świecie i tradycyjny sojusznik Rosji, nie potępiły wyraźnie tego, co Rosja nazywa „specjalną operacją wojskową na Ukrainie”, a we wtorek odbyło się piąte w tym roku spotkanie Jaishankara z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

„Naszym podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie indyjskiemu konsumentowi możliwie najlepszego dostępu do międzynarodowych rynków (ropy i gazu) na najkorzystniejszych warunkach” – powiedział Jaishankar.