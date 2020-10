2,91 mld USD miał wartość deficyt w handlu zagranicznym Indii we wrześniu 2020 r. To wynik lepszy niż w poprzednich okresach, głównie za sprawą mocnego spadku importu, informuje Reuters.

Zakupy towarów z zagranicy zmniejszyły się o 19,6 proc. licząc rok do roku do 30,31 mld US zaś eksport wzrósł o 5,27 proc. do 27,40 mld USD, wynika z danych Ministerstwa Handlu i Przemysłu.