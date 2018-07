Mothercare pogłębia restrukturyzację

Mothercare, sieć detaliczna z produktami dla matek i małych dzieci, zamknie więcej sklepów niż wcześniej zapowiadała. Brytyjski operator powiedział, że ich liczba zwiększy się z 50 do co najmniej 60. Dodatkowe placówki przeznaczone do likwidacji mają pochodzić z działu Childrens World.

Restrukturyzacja spowoduje likwidację przynajmniej 900 miejsc pracy wobec 800 anonsowanych poprzednio. Zobacz więcej Mothercare fot. Bloomberg Dyrektor generalny Mothercare, Mark Newton-Jones, powiedział, że brytyjski biznes ucierpiał z powodu braku inwestycji i "w ostatnich latach nie miał ani odrobiny blichtru". Dzięki przygotowanym planom naprawdę będziemy w stanie przyspieszyć transformację, a musimy ją zdynamizować, ponieważ krajobraz na rynku detalicznym jest obecnie bardzo brutalny – stwierdził Newton-Jones. Dodał, że firmie zdecydowanie lepiej rozwijało się poza rodzimym rynkiem, a dwie trzecie obrotów sprzedawcy pochodzi obecnie z zagranicy. Restrukturyzacja Mothercare ma miejsce po tym, jak wierzyciele poparli dobrowolne porozumienie zakładowe (CVA), które pozwala firmom na zamknięcie sklepów przynoszących straty i zmniejszenie czynszów. Sieć poinformowała, że będzie miała 77 sklepów w Wielkiej Brytanii do czerwca 2019 r. i 73 placówki do końca roku finansowego 2021-22. Spółka zapowiedziała też, że pozyska kolejne 32,5 mln GBP od swoich obecnych akcjonariuszy poprzez emisję nowych akcji. Detaliści z tzw. brytyjskich High Streets zostali dotknięci słabą sprzedażą, konkurencją internetową i rosnącymi kosztami, co wpłynęło już na likwidację 22 tys. miejsc pracy w tym roku. Najboleśniej odczuły to sieci Maplin i Toys R US. Likwidacje części sklepów zapowiedziały m.in.: Marks & Spencer, House of Fraser czy New Look Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Tadeusz Stasiuk, BBC