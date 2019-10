MPiT o danych GUS: w polskiej wymianie towarowej utrzymuje się wyprzedzenie eksportowe

W polskiej wymianie towarowej utrzymuje się wyprzedzenie eksportowe - wskazali eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS. Słabszą sprzedaż do UE rekompensuje wzrost eksportu m.in. do pozaunijnych krajów rozwiniętych i WNP - dodali.

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, saldo w obrotach towarowych handlu zagranicznego po sierpniu 2019 r. wyniosło 0,0 mld euro. W cenach bieżących obroty towarowe handlu zagranicznego sięgnęły 657,6 mld zł w eksporcie oraz 657,2 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,4 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 12,3 mld zł. W porównaniu ze styczniem – sierpniem 2018 roku eksport wzrósł o 6,2 proc., a import o 4,1 proc.



"Zgodnie z naszymi ostatnimi szacunkami, w polskiej wymianie towarowej utrzymuje się wyprzedzenie eksportowe" - podkreślili eksperci MPiT w poniedziałkowym komentarzu. Zwrócili uwagę, że w skali 8 miesięcy 2019 r. nasz eksport towarów zwiększył się o 4,8 proc. (rdr), do ponad 153,3 mld euro, a import o 2,7 proc. (rdr), do blisko 153,3 mld euro. "W ujęciu nominalnym to wzrost odpowiednio o 7 mld euro oraz o 4 mld euro. W rezultacie notowany przed rokiem deficyt w wysokości 2,9 mld euro przekształcił się w niewielką nadwyżkę w wysokości ok. 90 mln euro" - zaznaczyli.



Od początku roku wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do UE, tj. o 3,8 proc. (rdr), do blisko 122,5 mld euro - wskazał resort przedsiębiorczości i technologii. "W szczególności wynikało to ze spowolnienia sprzedaży do naszych głównych partnerów unijnych, tj. do Niemiec (wzrost o 3,2 proc.), Czech (spadek o 0,1 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (wzrost o 1,8 proc.)" - ocenili.



Według ekspertów MPiT w przypadku Niemiec można to tłumaczyć wyhamowaniem przemysłu. "Natomiast w Wielkiej Brytanii decydująca była znaczna niepewność co do terminu i charakteru wystąpienia z UE" - wskazali. Podkreślili, że w UE "znalazły się również rynki, które w omawianym okresie napędzały nasz eksport", np. Francja (wzrost o 8 proc., rdr), Austria (o 18 proc.), Rumunia (o 12,5 proc.) czy Węgry (o 7,5 proc.).



MPiT zwrócił uwagę, że słabsza sprzedaż do UE rekompensowana jest przez dynamiczny wzrost eksportu zwłaszcza do pozaunijnych krajów rozwiniętych i WNP. "Świadczy to o sprawnym dostosowaniu się polskich przedsiębiorców do zmieniających się uwarunkowań na arenie międzynarodowej, w tym umiejętnym wykorzystywaniu potencjału nawet bardzo odległych geograficznie regionów" - wskazali.



W okresie styczeń-sierpień br. eksport towarów na rynki rozwinięte poza UE zwiększył się o ok. 11 proc., do 10,8 mld euro, w tym do USA o ok. 13,5 proc., Kanady o ok. 19 proc., Japonii o blisko 30 proc., a RPA o 20 proc. - podkreśliło MPiT.



Według GUS sprzedaż do WNP zwiększyła się o blisko 11 proc., do 9,7 mld euro. "W tej grupie krajów szczególnie dynamiczne rosła sprzedaż na trzy najważniejsze rynki, tj. rosyjski (o 7,7 proc.), ukraiński (o ok. 10,5 proc.) oraz białoruski (o 19,3 proc.)" - wskazało MPiT.



Zwrócili uwagę, że nieznacznie poniżej średniej rósł eksport do pozostałych krajów słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 4,5 proc. (do 10,4 mld euro). "W dużej części było to konsekwencją dalszego głębokiego spadku sprzedaży na kluczowy z tej grupy rynek eksportowy, tj. Turcji (o 35 proc.). Niemniej, skompensował to dynamiczny wzrost wywozu m.in. do: Chin (o ok. 30 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (aż o 75 proc.) czy Egiptu (o prawie 80 proc.)" - zaznaczyli.



W przekroju przedmiotowym dynamicznie w okresie 8 miesięcy br. rosła sprzedaż m.in. kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 7,8 proc.), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części (o 8,2 proc.), miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 14,5 proc.) oraz obuwia, getrów i wyrobów podobnych i ich części (o ok. 20,5 proc.) - dodano.