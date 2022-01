Murapol skończył rok z rekordem sprzedaży

Wielkość sprzedaży mieszkań Murapolu na rynku pierwotnym potwierdza według spółki stabilność wyników operacyjnych w segmencie klientów detalicznych. Sprzedaż na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS — private rented sector) nastąpiła w ramach współpracy z grupą Ares, międzynarodową grupą kapitałową, do której należy większościowy akcjonariusz Murapolu.

Źródła sukcesu: To, co nas wyróżnia, to nasz wysoce zintegrowany model biznesowy, szeroka dywersyfikacja geograficzna oraz dopasowanie oferty mieszkań do najszerszego i najbardziej chłonnego segmentu rynku — mówi Nikodem Iskra, prezes Murapolu. materiały prasowe

W 2021 r. Murapol przekazał klientom klucze do 2926 mieszkań — to wynik zbliżony do tego z 2020 r., kiedy sprzedał ich 2922. W minionym roku wprowadził do oferty 3123 mieszkania i apartamenty inwestycyjne wobec 1843 rok wcześniej. Na koniec roku oferta Murapolu obejmowała ponad 2,8 tys. lokali mieszkalnych. Wprowadzone do sprzedaży w ubiegłym roku powstają obecnie w 15 projektach na terenie 11 miast, m.in. Krakowa, Wieliczki, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Torunia, Łodzi, Gliwic i Warszawy.

Portfel projektów w budowie obejmował na koniec 2021 r. 6449 lokali w 14 miastach. W ramach tego portfela były też 1723 lokale, które zostały sprzedane na rzecz najmu instytucjonalnego.

Według Nikodema Iskry, prezesa Murapolu, wypracowane w 2021 r. wyniki operacyjne są dla firmy satysfakcjonujące i potwierdzają odporność przyjętego modelu operacyjnego na zawirowania gospodarcze.

— Chcę ponadto podkreślić, że podstawą dynamicznego rozwoju GK Murapol jest systemowa umiejętność i zdolność do odnawiania banku ziemi — na zakup gruntów w 2021 r. przeznaczyliśmy blisko 213 mln zł, zaś w rozpoczynającym się roku planujemy jeszcze bardziej zintensyfikować ten obszar — mówi Nikodem Iskra.

Na koniec 2021 r. Murapol dysponował aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 20,5 tys. lokali, z czego prawie 5,2 tys. jest już w trakcie realizacji, a 15,4 tys. w przygotowaniu. Z puli 20,5 tys. lokali znajdujących się w banku ziemi, grunty zakupione lub zakontraktowane w 2021 r. pozwolą na budowę około 7,1 tys. lokali, z których około 5,4 tys. zostanie przeznaczonych dla klientów detalicznych, zaś około 1,7 tys. na rzecz segmentu PRS.

W ramach segmentu mieszkań na wynajem deweloper poszukuje gruntów komplementarnych względem banku ziemi pod projekty mieszkaniowe skierowane do klienta detalicznego. Dla projektów z segmentu PRS będzie bowiem możliwe wykorzystywanie działek, które w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę usługową z funkcją zamieszkania zbiorowego (w szczególności hotele czy akademiki) i wykluczają zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Murapol zapowiada, że do połowy 2026 r. przygotuje 10 tys. lokali na rzecz PRS, które następnie będą wynajmowane za pośrednictwem platformy należącej do grupy Ares.

W listopadzie 2021 r. Murapol odwołał ofertę publiczną akcji na giełdzie. Powodem było pojawienie się nowego wariantu koronawirusa (omikron), co zwiększyło niepewność na rynkach.