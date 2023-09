Mydlarnia Cztery Szpaki lansuje się poza Polską

Białostocka spółka podbija obce rynki z pomocą dotacji. Jeszcze w tym roku zaoferuje kilka kosmetycznych nowości.

Grzegorz Sienkiewicz, dyrektor zarządzający i współwłaściciel Mydlarni Cztery Szpaki, podkreśla, że w jej ofercie są tylko naturalne kosmetyki. Firma powstała w 2015 r.

– Zaczęliśmy od warzenia piwa w kuchni, metodą rzemieślniczą. Okazało się, że z tego trunku można zrobić piwne mydło. Potem powstały olejki, masła do ciała i peelingi. Obecnie mamy ofertę kosmetyczną od stóp do głów, czyli do pielęgnacji włosów, twarzy i ciała. A to nie jest nasze ostatnie słowo – zapowiada Grzegorz Sienkiewicz.

Od pomysłu do rynku

Spółka zatrudnia ok. 50 osób. W ofercie ma ponad 120 produktów.

– Nasz zespół badawczo-rozwojowy działa prężnie po to, aby oferta spółki ciągle się poszerzała. Kontrolujemy cały proces powstawania produktów: od pomysłu, poprzez próby, testy, badania, aż po pierwszą sprzedaż – zaznacza Grzegorz Sienkiewicz.

Mydlarnia Cztery Szpaki ma trzy sklepy stacjonarne - jeden w Warszawie i dwa w Białymstoku.

– Chcemy mieć ich więcej. Są one doskonałą okazją do zaprezentowania produktów naszym klientom. Mogą wypróbować je na własnej skórze – mówi Grzegorz Sienkiewicz.

Przedstawiciele spółki pieczołowicie tworzą nowe produkty związane z mydłem. Chcą wciąż je rozwijać. Zależy im również na rozbudowywaniu oferty kosmetyków do pielęgnacji twarzy i włosów.

– Ten i przyszły rok będą obfitowały w nowości kosmetyczne. Stawiamy sobie wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o ich jakość – zapowiada Grzegorz Sienkiewicz.

Firma chętnie korzysta z unijnych dotacji. Jej współwłaściciel przyznaje, że są one cenną dźwignią finansową w rozwoju spółki.

– Kończymy trzy projekty współfinansowane z funduszy unijnych. Granty przyznała nam m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki nim realizujemy dwa projekty dotyczące ekspansji zagranicznej. Natomiast na trzecie przedsięwzięcie dostaliśmy grant od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Projekt jest związany z wdrożeniem nowych produktów. Dotacja sfinansowała zakup sprzętu niezbędnego do rozwoju oferty kosmetycznej spółki – podkreśla Grzegorz Sienkiewicz.

Rozmach i tempo

Współwłaściciel Mydlarni Cztery Szpaki nie ma złudzeń, że bez dofinansowania przedstawiciele spółki nie mogliby podjąć dotychczasowych decyzji inwestycyjnych z takim rozmachem i w tak szybkim tempie.

– Pozyskiwanie funduszy unijnych jest pracochłonne. W naszym zespole mamy osobę, która jest koordynatorem od dotacji. Współpracujemy też z firmami zewnętrznymi, które wspierają nas w tym procesie. Dzięki temu możemy bardziej koncentrować się na merytorycznej obsłudze projektu – przyznaje Grzegorz Sienkiewicz.

Z pomocą grantów produkty spółki zaistniały m.in. na bolońskich targach kosmetycznych.

– Jest to najważniejsza impreza branżowa w Europie. Udział w niej jest dla firmy ogromnym przedsięwzięciem. Przygotowywaliśmy się do tego przez cały rok. Rozmawialiśmy zarówno z przedstawicielami polskich firm, jak i zagranicznych. Uczestnictwo w tej imprezie słono kosztuje. Bez unijnego wsparcia na pewno nie moglibyśmy sobie na to pozwolić – zaznacza Grzegorz Sienkiewicz.

Uważa, że w obecnych czasach trudno jest planować długofalową przyszłość biznesu.

– Przed spółką dalsza ekspansja zagraniczna. Chcemy podbijać rynki znajdujące się zarówno blisko Polski, jak i te odległe. Spotykamy się ze sporym zainteresowaniem naszą ofertą produktową ze strony partnerów zagranicznych – podkreśla dyrektor zarządzający i współwłaściciel Mydlarni Cztery Szpaki.