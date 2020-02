MZ: Projekt obwieszczenia listy leków refundowanych od 1 marca

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia listy leków refundowanych, który ma zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 roku. Uwagi do wykazu można zgłaszać do poniedziałku, do godz. 14.00.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski komentując nowy wykaz leków na Twitterze napisał, że dostępne jako kolejne opcje terapeutyczne w cukrzycy typu pierwszego będą "ultra szybkodziałające analogi insuliny Fiasp - innowacyjne preparaty insuliny podawane w fiolce oraz we wstrzykiwaczu w formie zastrzyku". Od 1 marca wejdzie w życie również nowy program lekowy - "Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy. Znajdzie się w nim wandetanib (Caprelsa)" - napisał wiceminister.



Natomiast Pegwisomant (Somavert) będzie kolejnym lekiem w ramach programu lekowego "Leczenie akromegalii” jako nowa opcja dla pacjentów po niepowodzeniu leczenia chirurgicznego i nieskuteczności analogów somatostatyny. Jak zaznaczył wiceminister ten lek stanowi dopełnienie wytycznych europejskich i polskich w akromegalii.



Pojawi się też kolejne wskazanie dla cetuximabu (Erbitux) w ramach programu lekowego "Leczenie płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poza możliwościami leczenia miejscowego".



"Jest to odpowiedź na oczekiwania środowisk pacjentów i ekspertów" - zaznacza wiceminister.



Na liście znajdą się też odpowiedniki dla ostatniego drogiego leku przeciwjaskrowego DuoTrav (Travoprostum + Timololum). "Cena dla pacjenta była 24,42 zł za butelkę, a teraz będzie odpowiednio 8,88zł za 1 (3 razy taniej), 17,43zł za 3 but. i 20,37 zł za 4 butelki (5 razy taniej za butelkę). Koniec monopolu" - napisał wiceminister.



Z kolei w refundacji aptecznej znajdzie się gonadotropina - folitropinum delta (Rekovelle) we wskazaniu - kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek poniżej 40 r.ż.



"Pacjentki uzyskają lepszy dostęp do terapii - alternatywy dla obecnego leczenia, a dla części jest to jedyna opcja" - uważa Miłkowski.



Jak zauważa wiceminister na liście znajdzie się też odpowiednik posaconazolum - (Posaconazole Mylan) do leku oryginalnego Noxafil kosztującego 2 702,81 zł, gdzie nowy lek kosztuje 991,20 zł (cena detaliczna). Dla pacjenta cena nowego leku będzie nadal ryczałtowa - 3,20. Oszczędności dla NFZ to 10,5 mln zł.



Od marca mają również pojawić się kolejne odpowiedniki dla leków przeciwdepresyjnych duloxetinum - Dulsevia i Dutilox z obniżką cen detalicznych o 36 proc.



"Nowością jest dawka 90 mg (Dulsevia) obok dotychczasowych 30 i 60 mg. I oczywiście - Koniec monopolu" - napisał Miłkowski na Twitterze.



Zaznaczył również, że w ramach insulin długodziałających dla insuliny glargine (Abasaglar) została obniżona cena detaliczna o 17 proc. Dla pacjenta będzie o 15,54 zł taniej. "W krótko działających zostały zmniejszone ceny Mixtard, Actrapid i Insulatard. Zmniejszyły się również odpowiednio podstawy limitu" - wyjaśnił.



Miłkowski podkreślił również, że na pewno będą jeszcze zmiany w obwieszczeniu ostatecznym. Tłumaczy, że nie zostały wydane wszystkie decyzje dla nowych leków. "Możliwe, że niektóre leki utrzymają kontynuacje. Ostateczne decyzje zapadną w poniedziałek. Uwagi do projektu można przesyłać do 17.02 (pon.)" - przypomniał wiceminister.