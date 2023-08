Na jakie projekty MŚP mogą zdobyć granty w regionach

Wojewódzkie konkursy dotacyjne dla przedsiębiorstw ruszyły na dobre. Jaki jest ich wspólny mianownik?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne dotacje nie tylko w konkursach ogólnokrajowych, ale również tych, które są organizowane w poszczególnych województwach. Na firmy czekają granty m.in. na działalność badawczo-rozwojową, rozbudowę infrastruktury B+R, współpracę z naukowcami i poszerzanie kompetencji zawodowych. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podkreśla, że w regionalnych programach nie brakuje dofinansowania zwłaszcza na innowacje. Warto zaznaczyć, że łączny budżet programów regionalnych stanowi aż 44 proc. całej puli funduszy europejskich przyznanych Polsce na lata 2021-27. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach?

Już teraz przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego mogą ubiegać się o granty na projekty inwestycyjne. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dotacje np. na budowę nowego zakładu lub zwiększenie zdolności produkcyjnych w już działającym. Na ten cel przewidziano ponad 137 mln zł. Natomiast dotacje na projekty B+R i ekoinnowacje będą dostępne dla firm działających na Dolnym Śląsku na początku przyszłego roku.

Niestety w województwie kujawsko-pomorskim konkursy finansowane z regionalnego programu w tym roku nie wystartują.

– Strumień pieniędzy w wysokości ok. 200 mln EUR popłynie do przedsiębiorców dopiero w kolejnych latach. Będą to dotacje m.in. na B+R, wdrażanie innowacji i projekty cyfrowe. Nie zabraknie dofinansowania również na wymianę źródeł ciepła i rozwój instalacji OZE – wylicza Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w Grant Thornton.

Ekspansja i cyfryzacja

Jeszcze w sierpniu ruszą dwa konkursy finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. W obu naborach będą mogły startować MŚP. Pierwszy konkurs z pulą 11,5 mln zł jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą podbijać nowe rynki, natomiast drugi - z budżetem 22,6 mln zł - dla firm, które chcą się cyfryzować. Ponadto na początku przyszłego roku granty w wysokości ponad 118 mln zł wesprą projekty, których celem jest ograniczanie zużycia surowców, odpadów wytwarzanych w procesie produkcji oraz emisji zanieczyszczeń. W tym czasie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się również o dofinansowanie B+R.

Z kolei finansowe wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego będzie dostępne dla MŚP pod koniec roku.

– Przedsiębiorcy powalczą o dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych. Łączne dofinansowanie na ten cel wyniesie 60 mln zł – wyjaśnia Agnieszka Wykrzykowska.

Czas na ekoprojekty

Jeszcze w sierpniu przedsiębiorcy z województwa łódzkiego staną w szranki o granty na rozwój infrastruktury przeznaczonej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także do magazynowania ciepła lub chłodu. Na tego typu projekty zarezerwowano 176 mln zł. Natomiast na początku września przedstawiciele biznesu będą mogli powalczyć o dotacje na przedsięwzięcia dotyczące przemysłem 4.0. Ich celem powinien być wzrost konkurencyjności firm i powstanie nowych miejsc pracy. W puli jest ok. 25 mln zł.

– Z kolei Fundusze Europejskie dla Małopolski to m.in. finansowe wsparcie MŚP w prowadzeniu badań i wdrażaniu ich wyników. Konkurs z budżetem ok. 115 mln zł wystartował pod koniec lipca. Natomiast na początku przyszłego odbędą się konkursy z dotacjami na projekty badawczo-rozwojowe, w tym głównie na laboratoria, prace B+R i wdrażanie innowacji. Będą też granty na ekspansję zagraniczną. Jeszcze w tym roku należy spodziewać się naboru z dotacjami na rozwój MŚP w kierunku cyfryzacji i przemysłu 4.0. Na ten cel przewidziano ok. 69 mln zł – podkreśla senior menedżer w Grant Thornton.

Wsparcie innowacji

W ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego będą mogli zabiegać o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji. Na te projekty, w tym również dotyczące nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, przeznaczono ponad 47 mln zł. Natomiast pod koniec grudnia przedstawiciele biznesu będą mogli starać się o dotacje na przedsięwzięcia obejmujące cały proces powstawania innowacji lub na jego wybrane elementy. Chodzi np. o prace B+R i przedwdrożeniowe, infrastrukturę badawczą, wdrożenia, a także możliwość nabywania przez pracowników odpowiednich kompetencji. W puli jest ponad 69 mln zł. Również pod koniec roku ruszy konkurs z dotacjami dla przedsiębiorstw, które chcą prowadzić projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Beneficjenci dostaną łącznie ponad 54 mln zł.

W województwie opolskim konkursy dla przedsiębiorców wystartowały dość szybko. Pierwszy nabór ruszył w marcu i dotyczył finansowania projektów B+R. Kolejny zaplanowano na wrzesień. Granty w wysokości 12 mln zł pokryją koszty prac B+R oraz związanych z rozwojem infrastruktury badawczej.

– Także podkarpaccy przedsiębiorcy już od kilku miesięcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. W sierpniu staną w szranki o dotacje na działalność B+R, natomiast w październiku - na wdrożenia prac B+R i innowacji – wylicza Agnieszka Wykrzykowska.

Priorytetem B+R

Również w sierpniu o dofinansowanie na wdrażanie innowacji produktowych, usługowych i procesowych powalczą podlascy przedsiębiorcy działający w powiatach graniczących z Białorusią i Rosją. Natomiast w październiku na dotacje będą mogły liczyć projekty MŚP dotyczące prac i infrastruktury badawczo-rozwojowej

Z kolei program Fundusze Europejskie dla Śląskiego przewiduje dofinansowanie prac B+R, projektów dotyczących cyfryzacji i automatyzacji firm, a także poprawiających ich efektywność energetyczną. Na badania i innowacje przewidziano 376 mln zł. W sierpniowym konkursie będą mogły wystartować MŚP i duże przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele biznesu z województwa świętokrzyskiego pod koniec tego roku będą mogli ubiegać się o dotacje na infrastrukturę B+R. Do beneficjentów popłynie strumień pieniędzy w wysokości 45 mln zł.

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur to dofinansowanie nie tylko projektów badawczych, ale także związanych z ekspansją zagraniczną i poprawą efektywności energetycznej w firmach. Jednak na te granty przedsiębiorcy mogą liczyć dopiero w kolejnych latach.

Inaczej wygląda sytuacja w województwie wielkopolskim. MŚP mogą już teraz ubiegać się o dotacje na dostosowywanie firm do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, a także na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwiązania cyfrowe. W puli jest ponad 112 mln zł.

Worek z grantami z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego otworzy się we wrześniu. Przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o dotacje na zakup usług badawczych i na projekty innowacyjne. Na ten cel przeznaczono odpowiednio: 4,3 mln zł i ponad 43 mln zł. Natomiast pod koniec roku przedstawiciele biznesu będą mogli ubiegać się o granty na prowadzenie kompleksowych projektów B+R. Do zdobycia jest ponad 47 mln zł.