Naimski: budowa gazociągu na Ukrainie to najprostsze rozwiązanie

Budowa nowego gazociągu na Ukrainie to najprostsze rozwiązanie, wiodące do realizacji polsko-amerykańsko-ukraińskiego memorandum gazowego, uważa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury krytycznej Piotr Naimski.

Jak mówił w środę na Forum Ekonomicznym w Krynicy Naimski, podpisane w sobotę memorandum wyraża „intencję współpracy i porozumienia, w przypadku gdyby Ukraina potrzebowała gazu w wyniku kryzysów”.



Polska, Ukraina i USA podpisały w sobotę w Warszawie memorandum na rzecz współpracy we wzmocnieniu regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu. Przewiduje ono m.in. zaangażowanie w reformy ukraińskiego sektora gazowego i poprawę możliwości dywersyfikacji dostaw.



„Ukraina wyraża zainteresowanie, by móc kupić gaz poza dostawcami, których ma obecnie i sprowadzić go poprzez terminal (LNG - PAP) w Świnoujściu” - dodał Naimski.



Jak wyjaśnił pełnomocnik, dostawa gazu z Polski na Ukrainę może nastąpić istniejącym interkonektorem, którego roczne zdolności przesyłowe nie przekraczają 1,5 mld m sześc., albo nowym interkonektorem o zdolnościach 5-6 mld m sześc. Ta opcja wymaga jednak budowy po stronie ukraińskiej 110 km nowego gazociągu.



„To najprostsze wyjście” - stwierdził Naimski, przypominając, że po stronie ukraińskiej nie ma jeszcze decyzji inwestycyjnych, za to w 2021 r. Polska będzie miała fizyczną możliwość dostawy takiej ilości gazu do ukraińskiej granicy. „Intencja z memorandum będzie wtedy mogła być zrealizowana” - dodał.



Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy Oleksandr Danyliuk, pytany w sobotę o nowy gazociąg, stwierdził, że zespół ekspertów będzie poszukiwał „optymalnego, najszybszego i najtańszego sposobu realizacji tego dokumentu”.



„Nowy gazociąg to tylko jedna z opcji. Wierzymy, że są tańsze warianty - mówił Danyliuk.