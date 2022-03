Największe podwyżki dostali informatycy, bankowcom pensje spadły

W styczniu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,24 zł, podczas gdy w 2014 r. było to 3784,46 zł. Różnica na poziomie 2280,7 zł jest dość niewielka i wyniosła tyle tylko w niektórych branżach. Są jednak sektory, w których pensje pracowników wzrosły prawie dwukrotnie (na wykresie wybrane sześć branż).

Średni wzrost zarobków w IT to ponad 8 tys. zł — do 17 tys. zł. Przełomowy był 2020 r., kiedy wynagrodzenia skoczyły aż o 1 tys. zł, a także 2021 r., gdy wyjątkowo spadły — o około 400 zł. W centrach usług wspólnych (sektor SSC/BPO), w których pracuje 355,3 tys. osób, pensje skoczyły o 4,5 tys. zł więcej. Wśród najlepiej wynagradzanych są też pracownicy sprzedaży i marketingu oraz farmacji.

— Na pierwszym miejscu pod względem przyrostu wynagrodzeń znajduje się branża nowych technologii. Właściwie wszystkie sektory nieustannie zatrudniają programistów oraz innych specjalistów IT. Trend na nowe technologie, który tak mocno ożywił się w czasie pandemii, nabiera rozpędu. Dziś już właściwie nie da się kontrolować finansów bez znajomości takich programów, jak Python czy Java. Sektor ochrony zdrowia również bardzo mocno postawił na nowe technologie. O branży e-commerce nawet nie trzeba mówić — mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w szkole programowania Kodilla.com, która przygotowała raport na podstawie danych firmy Antal.

Niewielki wzrost wynagrodzeń zanotowali pracownicy administracji — o ponad 1200 zł (w 2017 r. pensje spadły o 1 tys. zł). W bankowości i ubezpieczeniach zarabia się obecnie mniej niż w 2019 r. (12,5 tys. wobec 13,2 tys. zł).