NCBR ogłosiło konkursy dla firm inwestujących w B+R

Jeszcze w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi sześć nowych konkursów dla firm zainteresowanych dofinansowaniem prac badawczo-rozwojowych - ogłosił w środę w Piasecznie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wsparcie w tym roku wyniesie 3,93 mld zł.

Wicepremier podkreślił, że pieniądze te mają "jak najszybciej" trafić do polskich firm i polskich instytutów naukowych, po to, by jak najszybciej zaczęły pracować na rzecz zmiany kształtu naszej gospodarki". Chodzi o 3,93 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którymi zarządza NCBR.



"Nowe konkursy z oferty programowej NCBR stwarzają przedsiębiorcom korzystne warunki dla rozwoju potencjału innowacyjnego, a właśnie takie inicjatywy wspierające współpracę nauki i biznesu są fundamentem rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki" – mówił Gowin.



Dodał, że w ramach flagowego programu NCBR „Szybka Ścieżka” w 2019 roku ma być przeprowadzonych sześć konkursów. Zaznaczył, że wśród nich będą dwie "mniejsze szybsze ścieżki adresowane do konkretnych branż". Pierwsza - jak wyjaśnił - będzie dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln zł), druga - technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł). Oba konkursy mają być ogłoszone 15 lipca.



Według obecnej na środowym spotkaniu w Piasecznie minister przedsiębiorczości i i technologii Jadwigi Emilewicz, tzw. projekty sektorowe mają pozytywny wpływ na rozwój całej branży - bo, jak mówiła - animują współpracę pomiędzy uczestnikami. "Efekty tak zgłaszanych projektów, dzięki synergii, będą zdecydowanie lepsze" - wskazała szefowa MPiT. Zwróciła uwagę na możliwość wspólnego występowania konsorcjów naukowo-przemysłowych. "Niezmiernie ważne jest przechodzenie od prostej współpracy do kooperacji, bo to pozwala na tworzenie złożonych produktów, które (...) wejdą na globalny rynek - podkreśliła.



Emilewicz podkreśliła, że skrócenie i uproszczenie procedur aplikacyjnych w ramach "szybkiej ścieżki" a także zmniejszenie tzw. wkładu własnego, ma zachęcić małe i średnie firmy do inwestowania w badania i rozwój.



Minister zauważyła, że branża kosmiczna, która dziś może pochwalić się dużymi osiągnięciami, takimi jak np. zaprojektowanie i wyprodukowanie nowoczesnych satelitów czy technologii wykorzystywanych m.in w medycynie, produkcji żywności czy telekomunikacji, jest ważna dla rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei innowacje w branży tworzyw sztucznych umożliwiają np. tworzenie produktów lżejszych, odporniejszych na działanie czynników atmosferycznych, tańszych.



Obecna na spotkaniu wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska - Jedynak powiedziała, że złożone przez przedsiębiorców projekty będą mogły być poprawiane w trakcie oceny, po to, by "jak najwięcej wniosków było dobrze przygotowanych", żeby nie zostały odrzucone ze względów proceduralnych.



O dofinansowanie we wszystkich konkursach "szybkiej ścieżki" mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy przedstawią projekty umożliwiające wprowadzenie na rynek ulepszonego lub nowego produktu, usługi lub procesu. W 2018 roku w ramach "szybkiej ścieżki" złożonych zostało 1238 wniosków z czego podpisano 303 umowy na łączną kwotę 1,8 mld zł.



Szef NCBiR Wojciech Kamieniecki, że IV kwartale tego roku ogłoszony będzie konkurs dla firm z branży gamingowej. Jego celem ma być wsparcie projektów B+R w zakresie gier wideo czy zastosowania sztucznej inteligencji. Budżet programu to 100 mln zł.