Nie każdy umie przyjąć uwagi od szefa

Ponad połowa polskich pracowników bardzo rzadko otrzymuje od przełożonych ocenę swojej pracy.

Niemal dwie trzecie Polaków regularnie otrzymuje oceny swojej pracy od pracodawców — dowiadujemy się z raportu firmy Randtsad zawierającego wyniki globalnego badania Workmonitor. Okazuje się, że 27 proc. respondentów spotyka się z przełożonym na corocznym podsumowaniu pracy, 22 proc. takie rozmowy ma co kwartał, a co piąty ankietowany w ogóle nie ma szansy podsumować z szefem swoich zawodowych postępów i omówić kwestii, które wymagają większego zaangażowania. Z badania wynika, że 18 proc. polskich pracowników jest poddawanych ocenie pracodawcy co miesiąc, 9 proc. — co pół roku, a 4 proc. — co tydzień. Oznacza to, że 58 proc. respondentów z informacją od przełożonego spotyka się raczej incydentalnie.