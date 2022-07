Niemcy mają przestać kupować rosyjski węgiel 1 sierpnia, a ropę 31 grudnia

Zdaniem oficjela, największym wyzwaniem pozostanie jednak załatanie luki związanej z dostawami rosyjskiego do całej Unii Europejskiej. Roczna wartość dostawa szacowana jest na około 158 mld m3.

Kukies podkreślił, że Rosja wcześniej dostarczała do Niemiec 40 proc. węgla i 40 proc. ropy.

Uwolnienie się od tej zależności nie jest sprawą błahą, ale taką, którą osiągniemy za kilka miesięcy – powiedział Kukies. Dodał, że Niemcy szybko rozwijają terminale importowe skroplonego gazu ziemnego (LNG), aby wypełnić lukę w dostawach gazu, ale podkreślił, że chociaż Stany Zjednoczone i Katar mogą wspólnie dostarczać do Europy około 30 mld m3 gazu w postaci LNG, to nadal pozostawia to potężny niedobór..