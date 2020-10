We wrześniu 2020 r. Niemcy odnotowały w handlu zagranicznym nadwyżkę rzędu 15,7 mld EUR, wynika z danych Destatis, które zostały sezonowo wyrównane.

Oznacza to spadek względem sierpnia, kiedy to wyniosła ona 18,0 mld EUR i wynik gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost do 18,2 mld EUR