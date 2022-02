Niemcy planowały w tym roku zaciągnięcie tylko 100 mld EUR długu netto, ale napaść Rosji na Ukrainę to zmieniła, informuje Reuters.

Kanclerz Olaf Scholz ogłosił, że sytuacja na Ukrainie skłoniła rząd do przeznaczenia dodatkowych 100 mld USD na inwestycję w potencjał obronny kraju w tym roku. Oznacza to, że Niemcy mogą w 2022 r. zaciągnąć ponad 200 mld EUR nowego długu. To prawie tyle samo co w ubiegłym.