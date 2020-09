Rynek pracy w Korei Południowej zaskoczył, odnotowując w sierpniu nieoczekiwany spadek stopy bezrobocia. Nie był to jednak sygnał poprawy sytuacji.

Wskaźnik, jak wynika z zaprezentowanych w środę danych przez lokalny urząd statystyczny, obniżył się do 3,2 proc. z 4,2 proc. w lipcu. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała utrzymanie się stopy na dotychczasowym poziomie.

Biorąc jednak pod uwagę stan z sierpnia 2019 r. w kraju było o ponad 274 tys. miejsc pracy mniej, a sierpień 2020 r. był szóstym z rzędu miesiącem ze spadkiem zatrudnienia.

Spadek stopy tłumaczony jest przede wszystkim wzrostem o 534 tys. liczby bezrobotnych, którzy nie poszukiwali pracy. Eksperci podkreślają, że dopiero dane za wrzesień odzwierciedlą pełny wpływ zaostrzonych zasad dystansowania społecznego i potwierdzą słabą kondycję rynku pracy.

Wzrost liczby nowych przypadków infekcji Covid-19 już skłonił południowokoreański bank centralny do obniżenie prognoz. Przewiduje on dalszy spadek zatrudnienia do końca roku.