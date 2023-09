NIK oceniła pandemiczny chaos

Zawiadomienia do prokuratury, wniosek do TK oraz negatywne oceny idących w miliardy publicznych wydatków. To zbiorcze wyniki kontroli NIK w sprawie pandemicznych działań rządu.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się: jakie nieprawidłowości w pandemicznych działaniach rządu dostrzega NIK,

jakie wydatki publiczne są kwestionowane przez NIK,

jak sprawa kontroli wpisuje się w przedwyborczą walkę polityczną.

