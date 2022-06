Nikt nie wie, gdzie jest sufit dla stóp procentowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wciąż wydaje się, że stopy NBP nie mogą zajść wyżej niż 8,5-10 proc. Wszystko zależy jednak od tego, gdzie powędruje inflacja.

Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe. Wracam do pytania, które nurtuje miliony zadłużonych osób prywatnych i przedsiębiorców. Gdzie jest sufit dla stóp? Kiedy podwyżki się skończą? Próbowałem już odpowiedzieć na to pytanie, wskazując na podstawie rozkładu opinii rynkowych, że sufit dla stopy referencyjnej NBP może być w okolicach 8,5-10 proc. To było jednak dwa miesiące temu i warto zaktualizować tę analizę, bo od tamtego czasu trochę się zmieniło. Inflacja jest wyższa od oczekiwań, podniosły się też prognozy stóp. Spróbuję też pokazać, dlaczego ten docelowy poziom stopy procentowej jest tak trudno określić – nie ma na to dobrej naukowej metody.