Notowania złota spadają, podczas gdy kurs dolara jest silny

Kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 0,9 proc., docierając do poziomu 1756,40 USD.

Indeks dolara obniżył się w ciągu dnia, ale wciąż jest w zasięgu dwuletniego szczytu, co osłabiło apetyt na złoto wśród zagranicznych nabywców, a rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA również wzrosły.

Jednak niektórzy uczestnicy rynku nie spodziewają się wyraźnego komunikatu od Powella co do wielkości kolejnej podwyżki, a ostatnie komentarze decydentów Fed na temat stóp procentowych wskazują, że mogą one pójść dalej.

Podczas gdy złoto jest uważane za bezpieczny zakład w czasie niepewności gospodarczej, podwyżki stóp procentowych zwiększają koszt alternatywny utrzymywania nieprzynoszących zysków aktywów.