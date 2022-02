Nowatorskie projekty rosną dzięki grantom

Płatności cyfrowe bazujące na technologii blockchain, platforma targów wirtualnych — to niektóre rozwiązania, jakie powstały z pomocą dotacji.

Coraz więcej firm rozwija nowatorskie przedsięwzięcia dzięki unijnemu finansowaniu. W wielu przypadkach bez tej pomocy projekty nie miałyby szans na realizację.

Beneficjentem dotacji przyznawanych na innowacje przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest m.in. spółka Billon. To pierwsza polska firma, która otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wydawanie pieniądza elektronicznego. Opracowane przez nią systemy powstały dzięki pracom badawczo-rozwojowym wspartym z funduszy unijnych. Projekt Billon polega na udostępnianiu bezpiecznych i prostych płatności cyfrowych dzięki opracowanej przez spółkę technologii blockchain. Firma uzyskała licencje na przetwarzanie transakcji z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Wiele możliwości: Wojciech Kostrzewa, dyrektor generalny w Grupie Billon, widzi duże szanse biznesowe dla swojej firmy m.in. na rynkach sztuki, nieruchomości czy papierów wartościowych.

— Stworzyliśmy własną platformę. Pozwala ona na przetwarzanie walut narodowych w sposób umożliwiający komunikację dokumentową między korporacjami a klientami indywidualnymi. Platforma spełnia wymogi regulacyjne dotyczące RODO i trwałego nośnika. Naszymi klientami są głównie przedsiębiorstwa. Wykorzystują one tę technologię do oferowania swoich usług i do kontaktu z klientami końcowymi — mówi Robert Kałuża, dyrektor generalny ds. pieniądza elektronicznego w Grupie Billon.

Międzynarodowe projekty

Wojciech Kostrzewa, dyrektor generalny w Grupie Billon, podkreśla, że jest ona obecna nie tylko w Polsce i Wielkiej Brytanii, lecz także w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

— Prowadziliśmy projekty również w Niemczech i Austrii. Obecnie realizujemy duże zlecenie Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję na prowadzenie przedsięwzięć także na Ukrainie — mówi Wojciech Kostrzewa.

Robert Kałuża uważa, że do rozwoju innowacyjnej firmy potrzebny jest świetny zespół pracowników, klienci i pieniądze.

— Z perspektywy czasu oceniam, że najtrudniejsze jest jednak pozyskanie partnerów biznesowych, którzy uwierzą w tworzoną przez daną firmę innowację i zaryzykują swój czas i pracowników, aby ją wdrożyć. W ciągu kilku lat udało nam się zbudować w miarę stabilną bazę klientów. Efekt kuli śnieżnej jest jeszcze przed nami. Sporym wyzwaniem jest również pozyskanie finansowania na B+R — twierdzi Robert Kałuża.

Na początku drogi spółka wyłożyła pieniądze na rozwój technologii blockchain z własnej kieszeni.

— Korzystaliśmy też z grantów oferowanych przez PARP i NCBR. Pomogły nam one zbudować podstawową wersję technologii. Pod koniec 2015 r. zdecydowaliśmy, że będziemy grupą międzynarodową. Londyn miał stać się miejscem, z którego będziemy prowadzić działalność komercyjną i związaną z pozyskiwaniem pieniędzy i inwestorów. W ciągu kolejnego roku udało nam się zdobyć spore granty na dalszy rozwój firmy i początki komercjalizacji nowej technologii. Wdrażanie innowacji wymaga sporego kapitału, dlatego dalej będziemy pozyskiwali inwestorów — aby platforma blockchainowa była wykorzystywana przez polskich i międzynarodowych klientów korporacyjnych, dostarczających nasze rozwiązania odbiorcom końcowym — zapewnia Robert Kałuża.

Spółka dostała od inwestorów ok. 15 mln EUR. Natomiast wartość otrzymanych grantów wyniosła 5 mln EUR. Wojciech Kostrzewa, powołując się na raporty badawcze, podkreśla, że rynek, na którym działa firma Billon, do 2030 r. może urosnąć nawet 60-krotnie.

Perspektywy rozwoju

Jakie są plany Billona na przyszłość?

— Chcemy pozyskać 10, może kilkanaście milionów EUR na przyspieszenie rozwoju naszej technologii i jej wdrożenie. Ponadto zamierzamy otworzyć naszą platformę dla zewnętrznych deweloperów — po to, aby mogli na bazie naszych rozwiązań realizować nowe wdrożenia. Będziemy też starali się pozyskać inwestorów dla grupy naszych spółek-córek, które mają licencje płatnicze — zapowiada Wojciech Kostrzewa.

Nie ma wątpliwości, że cyfrowa rzeczywistość w coraz większym stopniu dotyczy świata inwestycji, w tym rynku sztuki, nieruchomości czy papierów wartościowych.

— W tych branżach widzimy dla nas spore szanse. Mamy nadzieję, że znajdziemy się na ścieżce do zostania polskim unicornem — podkreśla Wojciech Kostrzewa.

W kończącej się perspektywie finansowej granty z poddziałania 2.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego („Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach”) cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród MŚP. Beneficjenci mogli przeznaczać dofinansowanie m.in. na projekty dotyczące systemów zarządzania pracownikami w firmach, automatyzacji sprzedaży i rozliczeń z klientami. Dotacje finansowały też zakup licencji, sprzętu komputerowego, oprogramowania i technologii chmury obliczeniowej.

Innowacje teleinformatyczne

Przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadzili już cztery nabory z dotacjami na technologie teleinformatyczne. Firmy z Opolszczyzny mogły liczyć na granty w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł. Beneficjentem dofinansowania jest m.in. Loyal Solution, firma marketingowa z Opola.

– Dzięki unijnemu wsparciu stworzyliśmy platformę targów wirtualnych. Mogą się na niej odbywać imprezy, podczas których wystawcy prezentują swoje produkty i usługi za pomocą ulotek, filmów, a także opowiadają o nich na czacie wideo. Wspomniana platforma służy także do organizowania spotkań, webinarów i konferencji – mówi Ryszard Pierzchała, dyrektor w Loyal Solution.

Przyznaje, że przed pandemią popularność platformy była niewielka.

– Natomiast gdy zaczął się COVID-19 i odwoływano kolejne wydarzenia, nastąpiło wzmożone zainteresowanie naszą platformą – podkreśla Ryszard Pierzchała.

W nowej perspektywie finansowej nie zabraknie grantów na projekty cyfrowe. Dotacje będą dostępne m.in. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-27. Na dofinansowanie będą mogły liczyć m.in. przedsięwzięcia dotyczące analityki danych i optymalizacji produkcji, robotyzacji linii produkcyjnych, a także oprogramowania obniżającego koszty prototypowania i wprowadzania na rynek nowych produktów. W grę będą wchodziły także projekty związane z internetem rzeczy, systemami zwiększającymi cyberbezpieczeństwo, wykorzystywaniem dużych zbiorów danych oraz zaawansowaną analityką w procesie produkcji.

Inteligentne fabryki

Pieniądze unijne na projekty związane z przemysłem 4.0. przewiduje również Krajowy Plan Odbudowy. Granty popłyną do przedstawicieli biznesu, którzy wdrażają inteligentne linii produkcyjne w przedsiębiorstwach lub budują tzw. inteligentne fabryki.

Projekty MŚP polegające na wdrażaniu rozwiązań dotyczących automatyzacji i robotyzacji firm sfinansuje także nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć wsparcie m.in. na usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych i stworzenie tzw. mapy drogowej transformacji cyfrowej, a następnie wprowadzenie jej założeń do działalności firm.

Niniejsza publikacja i film video zostały opracowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za ich treść ponosi Bonnier Business Polska i niekoniecznie odzwierciedlają one poglądy Unii Europejskiej.