Nowe dofinansowanie na rozwój start-upów

Granty pomogą młodym spółkom rozkręcić nowatorskie projekty i wprowadzić produkty na rynek. W puli jest 60 mln zł.

Ruszył konkurs dotacyjny „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” z działania 1.1 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Granty popłyną do młodych spółek, które pomyślnie zakończyły program inkubacji w platformach startowych lub inny, również finansowany z pieniędzy publicznych i realizowany w makroregionie Polska Wschodnia. W puli jest 60 mln zł. Dotacje sfinansują dalszy rozwój start-upów i pomogą im zaistnieć na rynku z niesztampowymi rozwiązaniami. Każda młoda spółka ma szansę na dofinansowanie w wysokości 600 tys. zł.

– Nabór jest kontynuacją konkursu dotacyjnego z programu Polska Wschodnia. Dotychczas granty na rozwój przedsiębiorczości i innowacji ze wspomnianego programu trafiły do 3,5 tys. firm, w tym do około 1,5 tys. start-upów. Wiele z nich odniosło znaczące sukcesy biznesowe i z powodzeniem rozszerzają działalność gospodarczą. To najlepszy dowód na to, że fundusze europejskie realnie wspierają innowacyjne projekty i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

W związku z zakończeniem programu Polska Wschodnia start-upy, które skorzystały z pierwszego etapu wsparcia, czyli udziału w programie inkubacji, nie miałyby szansy na drugą fazę pomocy - jednak taką możliwość dała im nowa perspektywa i obecny konkurs dotacyjny z działania 1.1 FEPW. Ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nabór jest przeznaczony dla mikro i małych spółek kapitałowych z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z części mazowieckiego – z wyjątkiem Warszawy i otaczających ją powiatów. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca października.

Spory budżet

Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w Grant Thornton, zwraca uwagę, że termin zakończenia naboru może być krótszy, jeżeli kwota dofinansowania złożonych przez przedsiębiorców wniosków przekroczy 200 proc. planowanej puli.

– Budżet konkursu jest całkiem spory, o 10 mln wyższy niż naboru z dotacjami dla start-upów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Eksperci PARP ocenią wnioski o dofinansowanie w ciągu maksymalnie 90 dni od dnia zakończenia konkursu – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

Zauważa, że przyszli beneficjenci powinni ukończyć program inkubacji nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru i mieć to udokumentowane w postaci raportu.

– Na dofinansowanie mają szansę innowacyjne projekty dotyczące rozwoju działalności biznesowej start-upów, wejścia wyrobów i usług na rynek - oraz ich pierwszej sprzedaży. Granty sfinansują przede wszystkim wydatki związane z zakupem środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości. W grę wchodzą też wartości niematerialne i prawne, usługi informatyczne, wzornicze, techniczne, doradcze i eksperckie. Na tej liście są również surowce i materiały pomocne w przetestowaniu produktu i jego wytworzeniu w ramach pierwszej sprzedaży, a także wynagrodzenia personelu projektu – wylicza Agnieszka Wykrzykowska.

Co ważne, realizacja przedsięwzięcia może rozpocząć się przed lub po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Każdy projekt może otrzymać maksymalnie 22 pkt, natomiast minimalnie – 14 pkt. Agnieszka Wykrzykowska zaznacza, że każde przedsięwzięcie musi uzyskać minimum punktowe wymagane w każdym kryterium. Premiowane będą innowacje produktowe na poziomie światowym.

Kryteria wyboru projektu

Senior menedżer w Grant Thornton ocenia, że przygotowanie wniosku o dofinansowanie nie jest skomplikowanym zadaniem. Wyjaśnia, że przedsiębiorcy mogą składać wspomniany dokument wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie drogą elektroniczną. Radzi, aby wnioskodawcy przed przystąpieniem do opracowania wniosku dokładnie przeanalizowali kryteria wyboru projektów i sprawdzili, czy planowane przedsięwzięcia spełniają wymagane minimum punktowe.

Warto zaznaczyć, że 15 września w Olsztynie odbędzie się spotkanie dla wnioskodawców zainteresowanych konkursem. Organizuje je PARP. Jej eksperci opowiedzą o zasadach naboru. Przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu zarówno w formule stacjonarnej, jak i online.