Obligacje idą na rekord

2,3 proc. w 2019 r., 2,9 proc. w 2020 i 2,6 proc. w 2021 — taka będzie średnioroczna inflacja, wynika z prognoz 25 analityków i ekonomistów ankietowanych przez NBP.

Najnowsza prognoza jest nieco wyższa niż poprzednia i jeśli się potwierdzi, będzie dobrą wiadomością dla inwestujących w obligacje indeksowane wskaźnikiem cen. Te cieszą się od kilku miesięcy największą popularnością. We wrześniu Ministerstwo Finansów sprzedało 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 712,4 mln zł. Miały one 45-procentowy udział w sprzedaży, która wyniosła 1,57 mld zł. W sumie od początku roku to 12 mld zł i niemal pewne jest pobicie rekordu rocznego z 2018 r. (12,7 mld zł). Obligacje 4-letnie to jeden z dwóch rodzajów powszechnie dostępnych obligacji, których wysokość odsetek w przyszłości będzie zależeć od inflacji.