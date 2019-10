Obligacji życie po życiu

Rzutem na taśmę, ale jednak się udało. Sejm jeszcze w starym składzie na dwudniowym posiedzeniu przyjął treść znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej, a senatorowie — w zasadzie pozbawieni możliwości odesłania poprawek do izby niższej — przyjęli ją jednogłośnie.

Jeśli podpisze ją prezydent, wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji. Co konkretnie? Oceny mogą być różne, ale za kluczowy aspekt, którego w polskim prawie brakowało od zawsze, to możliwość sprzedaży obligacji po dacie ich wygaśnięcia (ale kupującym nie będzie mógł być inwestor indywidualny). To krok, który umożliwi inwestorom wyjście z nietrafionej inwestycji, bo do tej pory musieli stawać się stroną postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, nawet jeśli nie mieli na to ochoty. Alternatywą była utrata 100 proc. pieniędzy.