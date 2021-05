Ochrona zdrowia: gdzie jest największy potencjał do wzrostu popytu?

Niezrealizowane w czasie pandemii potrzeby konsumentów mogą skutkować podniesionym popytem w okresie wychodzenia gospodarki z kryzysu. Taki efekt odroczonego popytu może być szczególnie widoczny w niektórych segmentach branży usług ochrony zdrowia. Może on być widoczny m.in. w obszarze stomatologii, rehabilitacji, zdrowia psychicznego oraz diagnostyki.

Dane o przychodach Grupy Kapitałowej Enel-Med, trzeciej największej firmy w branży pod względem abonamentów medycznych, pokazują, że spadki w poszczególnych obszarach jej działalności były zróżnicowane. W najmniejszym stopniu w 2020 r. ucierpiały przychody w obszarze przychodni – spadek wyniósł 3,4 proc. w odniesieniu do 2019 r. Wynika to głównie z dużego udziału właśnie przychodów z abonamentów i ubezpieczeń w tym obszarze, które zachowały względnie dużą stabilność podczas pandemii. Największe spadki dotyczyły natomiast obszaru stomatologii (-9,7 proc.) oraz rehabilitacji (-7,4 proc.). Są to obszary cechujące się wysokim udziałem klientów rozliczających się w formie tzw. fee for service (FFS), a więc każdorazową płacących za wykonaną usługę medyczną.