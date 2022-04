Odpisy obniżą wynik ZE PAK o ponad 0,5 mld zł

Największy wpływ na wyniki testów miała zmiana bazowego scenariusza okresu eksploatacji węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych.

“Dotychczasowy scenariusz zakładał eksploatację bloków węglowych 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów do 2024 roku, natomiast blok o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II) miał funkcjonować nie dłużej niż do 2030 roku. Obecnie jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych Grupy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy aktywom tym przysługuje wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy” - podał ZE PAK.

Jak dodano, spółka widzi możliwość poniesienia inwestycji w eksploatację złóż węglowych i wydłużenia pracy aktywów węglowych po 2024 r. jednak uzależnia podjęcie takich działań od wprowadzenia mechanizmu wsparcia po 2024 r., który zmniejszałby ryzyko działalności przewidzianych do wygaszenia aktywów wytwórczych grupy.

Jednostkowy wynik EBITDA zostanie obniżony o 33 mln zł, a wynik netto o 452 mln zł.

Przewidywany szacunkowy wynik grupy za 2021 r. na poziomie EBITDA to 243 mln zł, a strata netto 309 mln zł.