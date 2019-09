Odpowiedź ZM Kania na zarzuty ws. VAT

W piątkowym „PB” ujawniliśmy, że według Prokuratury Regionalnej w Katowicach Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZMHK) produkowały nie tylko wyroby mięsne, ale też tysiące lewych faktur, wyłudzając VAT i oszukując skarb państwa na ponad 40 mln zł. Oraz że w ramach śledztwa wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów czterem osobom.

Trzy z nich to członkowie władz ZMHK (Henryk K., największy akcjonariusz i szef rady nadzorczej, Ewa Ł., wieloletnia główna księgowa oraz przebywający w areszcie były prezes Grzegorz M.), a czwarta to Beata M., szefowa i właścicielka współpracującej z ZMHK firmy Rubin Energy.



Nasza publikacja sprawiła, że i tak już szorujący po dnie kurs giełdowy ZMHK spadł aż o 1/3 i ustanowił historyczne minimum na poziomie zaledwie 16 groszy za akcję. Na doniesienia „PB” postanowił zareagować zarząd ZMHK, który po aresztowaniu Grzegorza M. oraz końcu delegacji Henryka K. z rady nadzorczej, składa się z dwóch osób: Dominiki Rąby i Piotra Wiewióry. Ich oświadczenie publikujemy w całości poniżej.



Stanowisko Zarządu ZM Henryk Kania SA



W dniu 27 września 2019 r. Puls Biznesu napisał w obszernym artykule dotyczącym Zakładów Mięsnych Henryk Kania, że ZM Kania były " fabryką tzw. pustych faktur VAT" -wskazując, że bazuje na ustaleniach prokuratury oraz, że prokuratura wydała postanowienia o postawieniu zarzutów ws. uszczuplenie podatku VAT. Od końca 2016 r. do połowy 2019 r. nienależne zwroty VAT miały sięgnąć kwoty prawie 28 mln zł.



Zarząd ZM Kania odnosi się w niniejszym stanowisku do postawionej w artykule tezy o wyłudzeniu podatku VAT przez ZM Kania bazując na opisie rzekomych działań, które przywołuje PB w artykule z dnia 27 września 2019 r. Zarząd ZM Kania wskazuje w interesie spółki, że przytoczona przez PB interpretacja przytoczonych podejrzeń może nie być prawidłowa.



W odniesieniu do spółki trudno podejmować rzeczową polemikę z zarzutem wyłudzeń podatku VAT postawionym przez PB. Każda wystawiona faktura zawiera w sobie kwotę podatku VAT, którą do wysokości kwoty podatku należnego należy odprowadzić do urzędu skarbowego, nawet jeśli wystawca faktury nie otrzyma płatności. Jeśli jakikolwiek podmiot miałby zawyżać wysokość sprzedaży, to skutkiem takich działań mogłoby być ewentualnie powstanie nadpłat w podatku VAT, nie zaś nieuzasadnione zwroty. Zawyżeniu uległaby również kwota zapłaconego podatku CIT. O ile idzie o obecny stan rozliczeń VAT, po odebraniu ZM Kania zarządu własnego, to na posiedzeniu rady wierzycieli w dniu 20 września 2019 roku pełnomocnik nadzorcy („zarządcy”) pan Piotr Kudelski, poinformował, iż „[s]tan nadpłaty w podatku od towarów i usług wynosi ok. 3,5 mln zł (za czerwiec 2019 r.)”. Na chwilę obecną spółka nie posiada innych informacji. Rozliczeń podatków spółki dokonuje obecnie nadzorca sądowy.



W każdym przypadku przekazywania do gazet informacji ze śledztwa powstaje pytanie, czy zapewniony jest prawidłowy tok postępowania. Informacje o śledztwach podawane w formie sensacyjnej, przybliżają ZM Kania do przekształcenia postepowania restrukturyzacyjnego w upadłość i sprzedaży majątku spółki pierwszemu zainteresowanemu nabywcy po zaniżonej cenie. Zarząd ZMHK wskazuje, że można doprowadzić w ten sposób do pokrzywdzenia wierzycieli objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w szczególności nieposiadających zabezpieczeń na majątku spółki. Zarząd odnotowuje przytoczoną przez Puls Biznesu hipotezę „rozmówcy zbliżonego” do spółki, że „ktoś za wszelką cenę chce wykluczyć Henryka K. z rozgrywki, której celem jest znalezienie inwestora dla ZMHK”, pozostawia ją jednak bez komentarza do czasu dalszego rozwoju wydarzeń.



Zarząd ZM Kania nie odnosi się do twierdzeń odnoszących się do rzekomej działalności innych podmiotów, w tym zarządu i udziałowca Rubin Energy.