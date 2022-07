Na sesji 11 lipca podmiot, powiązany z dwoma członkami rady nadzorczej Biomedu, sprzedał 15,3 tys. akcji o 3,82 zł za sztukę, a dzień później 16,1 tys. po 3,62 zł za sztukę.

Do OPDF należy ponad 5 mln akcji, stanowiących około 7,7 proc. kapitału. Najwięcej - 5,68 mln - należy do Dariusza Kucowicza. Jest on też akcjonariuszem OPDF.