Oprocentowanie obligacji skarbowych w górę

Ministerstwo Finansów poprawiło ofertę dla oszczędzających w następstwie wzrostu stóp procentowych. Będzie też sprzedawać nowe obligacje.

W czerwcu Polacy wydali rekordowe 14,1 mld zł na papiery dłużne, emitowane przez skarb państwa. Skusiły ich odsetki, uzależnione od wysokości stóp procentowych NBP i inflacji. Stopy znów poszły w górę, więc w ślad za tym zwiększyły się też odsetki od wybranych serii. O 0,5 pkt proc. podniesiono oprocentowanie obligacji rocznych (do 6,50 proc.) i dwuletnich (do 6,75 proc.). Dochód z obu serii to suma stopy referencyjnej (obecnie wynosi 6,5 proc.) i stałej marży, która wynosi 0 proc. w przypadku papierów rocznych i 0,25 pkt proc. w przypadku dwulatek.