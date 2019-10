Orlen zakończył due diligence Lotosu

Zakończyło się badanie kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej grupy Lotos pod kątem jej przejęcia przez PKN Orlen.

PKN Orlen rozpoczął due diligence w Lotosie w kwietniu 2018 r. Kilka miesięcy później - w listopadzie - płocki koncern wysłał do Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację.



Pod koniec września 2019 r. PKN Orlen i KE zdecydowały się na zastosowanie procedury "zatrzymania zegara" w negocjacjach dotyczących zgody na przejęcie. Jak podkreślił wtedy Orlen, "stop the clock" oznacza, że KE dała spółce więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Lotosu. W opinii płockiego koncernu zastosowanie procedury to korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. Dzięki procedurze „zatrzymania zegara” PKN Orlen zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji - zaznaczył Orlen.



Komisja Europejska ma teoretycznie czas do 22 stycznia 2020 roku na wydanie decyzji w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem. Termin ten zostanie jednak wydłużony o czas stosowania procedury "stop the clock".



Na początku sierpnia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.



W sierpniu 2019 r. PKN Orlen, Grupa Lotos i Skarb Państwa podpisały porozumienie dotyczące realizacji transakcji zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa. Porozumienie wygasa z dniem złożenia zapisów na akcje Lotosu lub z dniem 30 czerwca 2020 r. Po zgodzie KE na fuzję w pierwszym etapie odbędzie się odkup przez Orlen prawie 33 proc. akcji Lotosu od Skarbu Państwa. W drugim kroku ma nastąpić wezwanie do progu 66 proc. akcji.



Orlen przekonuje, że synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą potencjał połączonego koncernu w wielu obszarach działalności, co umożliwi dalszą, znaczącą ekspansję zarówno w kraju, regionie jak i w perspektywie globalnej.